В субботу, 11 апреля, в Украине ожидается небольшое похолодание. Особенно сильно это почувствуют жители восточных регионов. Дождей не будет, хотя небо и затянет тучами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Украинцам в западных регионах стоит ожидать 11-18 тепла. А ночью столбик термометра покажется -3-0 градусов.

На севере страны ожидается лишь 10-13 тепла днем. Ночью их сменят 2-5 по Цельсию. Дождей не будет, лишь облачность.

Жителей центральных регионов ждут дневные 11-14 тепла. Ночью столбик термометра опустится до 3-5 тепла, а в Винницкой области похолодает вплоть до -3 мороза.

На востоке страны воздух прогреется до 9-12 градусов выше нуля. Ночью воздух остынет до 3-5 тепла.

Скриншот: meteo.gov.ua

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