В пятницу вечером в результате лобового столкновения на встречной Daewoo Sens и кареты скорой помощи, которое произошло около 22.00 вблизи 5 км окружной дороги Харькова, где сразу три человека погибли и еще четверо попали в больницу.

"Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Sens под управлением 27-летней женщины, который двигался со стороны улицы Александра Зубарева в направлении проспекта Гагарина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с каретой скорой медицинской помощи. В результате ДТП водитель и 33-летний пассажир автомобиля Daewoo Sens, а также 55-летний водитель скорой погибли на месте происшествия", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате ДТП 33-летний пациент, два санитара (48 лет и 38 года), а также 40-летний фельдшер, которые находились в карете скорой помощи получили травмы и были доставлены в больницу.





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