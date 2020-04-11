Ученые сообщили, что после 2030 года биоразнообразие на Земле начнет сокращаться из-за влияния человечества на климат.

Об этом сообщает Nature.

Группа исследователей под руководством Кристофера Трисоса из Университета Кейптауна определила климатические границы видов и сопоставила их с прогнозами изменения климата. Для прогноза ученые взяли 22 модели климатических прогнозов и более 30 тысяч живых организмов.

Ученые вывели термин "Климатические границы вида". Он подразумевает дату возникновения и конец процветания того или иного вида животных на отдельно взятом ареале обитания. Другой термин, "Климатический горизонт", означает конец периода, когда дикие животные смогут самостоятельно выживать в созданных людьми условиях. Исследователи определили, что вымирание большинства известных видов будет резким, так как их климатические горизонты в прогнозах заканчиваются почти в один момент.

Это может сразу негативно повлиять на экосистемы и за короткий период привести к необратимым последствиям через изменения в пищевой цепи. Если прогноз верный, то уже в 2030 году из-за больших выбросов вредных материалов большинство обитателей тропиков не смогут жить как раньше. Далее, к 2050 году, особо высокая смертность животных станет заметна и на остальных территориях планеты.

Напомним, введение карантинных мер, которые были приняты в Венеции из-за распространением коронавируса, благоприятно сказались на экологии города. Из-за отсутствия толп туристов в городе, вода в каналах стала чище и в нее вернулись дельфины впервые за 60 лет.

Как сообщала "Страна", Евгений Фирсов, и.о. председателя Госэкологической инспекции заявил, что лесной пожар в зоне отчуждения охватывал территорию в 100 гектар, а радиация в эпицентре пожара превышает допустимые нормы.