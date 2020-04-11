На неандертальской стоянке во Франции археологи обнаружили нитку диаметром полмиллиметра. Как выяснилось, она изготовлена путем скручивания из трех древесных волокон. Это убедило ученых, что неандертальцы умели считать до трех, различать право-лево и прясть.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Scientific Reports.

До сих пор древнейшими сохранившимися образцами пряжи считались найденные в Израиле и Франции. Они были созданы 17–19 тысяч лет назад представителями Homo sapiens.

Неандертальскую нитку нашли на стоянке Абри-дю-Мара в долине реки Ардеш на юго-востоке Франции. Ее скрутили в 41-52 тысячи лет назад. Фрагменты тонких шнуров на этом месте находили и раньше, но они были слишком малы. Эта же находка имеет длину 6,2 миллиметра и диаметр 0,5 миллиметра. Такой размер позволил изучить ее под микроскопом и выяснить, как она была изготовлена.

Исследователи во главе с американским антропологом Брюсом Харди установили, что образец изготовлен из волокон с внутренней стороны коры какого-то дерева, возможно хвойного. Волокна были скручены в нити по часовой стрелке, а затем три нити в одну объединены против часовой стрелки.

Нить нашли приставшей к отщепу размером около 6 сантиметров. Пока не ясно, прилипла ли она случайно или была вместе с отщепом частью единого орудия. Не исключено, что нить - остаток сумки типа авоськи, в которой переносили отщеп.

Чтобы изготовить такой тонкий шнур, неандертальцы должны были обладать некоторыми арифметическими навыками и навыками пространственного мышления: различать три и два, крутку по часовой и против часовой стрелки. Находка является новым подтверждением того, что неандертальцы по своим умственным способностям отличались от современных людей не так сильно, как принято считать.

До этого открытия ученые установили, что неандертальцы умели рисовать, получать деготь и обрабатывать деревянные орудия огнем.

Ранее "Страна" приводила выводы ученых о том, что все современные люди, включая африканцев, произошли от неандертальцев. До этого считалось, что у африканцев нет ничего общего с неандертальцами.

Также мы рассказывали о планах исследователей "воскресить" мозг неандертальцев, чтобы выяснить, умели ли они разговаривать.