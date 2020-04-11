Полиция поймала строителя, который изнасиловал девушку своего знакомого в одном из санаториев Пущи-Водицы под Киевом. Ему уже сообщили о подозрении.

Об этом в Facebook сообщает Прокуратура Киева.

По информации правоохранителей, 49-летний мужчина, работающий строителем в санатории на территории Пущи-Водицы и проживающий там же, 5 апреля встретил возлюбленную своего знакомого и жестоко изнасиловал с применением физической силы.

Преступник пытался отрицать свою вину, однако по результатам досудебного расследования было получено достаточно доказательств, чтобы привлечь виновного к ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 152 УК Украины.

На данный момент решается вопрос о мере пресечения для насильника. продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве 60-летний насильник, который представился известным продюсером, дважды надругался над 18-летней студенткой в собственном доме. Теперь он может провести 10 лет за решеткой.

Как сообщала "Страна", в Белой Церкви под Киевом полиция задержала двух парней за грабеж, разбой и изнасилование женщины. Они признались в содеянном, им 18 и 19 лет.