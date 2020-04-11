С 4 апреля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не могут потушить масштабный пожар. Несмотря на бедствие, состояние радиационного фона на территории в норме, что показали замеры в эпицентре пожаров.

Об этом в в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" заявил временно исполняющий обязанности главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов.

"Я трое суток пробыл непосредственно в зоне отчуждения вместе со специальной группой Государственной экологической инспекции, которая делала все замеры от Житомирской до Киевской области. Состояние радиационного загрязнения в норме. Оно, если говорить на научном языке, в среднем 11-14 микрозивертов", - сказал Фирсов.

Гость студии заверил жителей Киевской и Житомирской областей, что не стоит опасаться дышать свежим воздухом на улице.

"Вы можете выходить на улицу, конечно, в соответствии с правилами карантина, открывать окна. А мы продолжим мониторить ситуацию, чтобы постоянно сообщать об изменениях", - добавил Фирсов.

Видео: YouTube/ Shuster online

Ранее "Страна" приводила данные на вечер 10 апреля по уровню радиации в районе лесных пожаров в зоне отчуждения.

Мы также приводили разъяснение специалистов, стоит ли опасаться радиации при нынешних пожарах.