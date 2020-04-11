В Черновицкой области 10 апреля получены подтверждения о новых 30 случаях коронавирусной болезни COVID-19. Общее число заболевших в регионе составляет 409 человек.

Статистику озвучил в видеообращении глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

За минувшие сутки увеличилось и число летальных исходов: умерли три человека. У двух из них диагностировали коронавирус, у одного было подозрение на COVID-19. Таким образом, в Черновицкой области за время эпидемии скончались 13 зараженных. У девяти из них точно был диагностирован COVID-19, у одного подозрение на вирус не подтвердилось, анализы еще троих проверяются.

Видео: Facebook/ SergiiOsachuk

Среди инфицированных на Буковине есть пять священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал со 123 прихожанами, а также с четырьмя священнослужителями.

В Герцаевском районе тоже у клирика подозревают вирус, а его жена уже заболела.

Еще один зараженный священнослужитель с большим числом контактных лиц проживает в Черновцах.

Осачук призвал земляков к тому, чтобы регион наконец "начал движение в обратную сторону" и попытался возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в стране. Но пока это не удается.

Как писала "Страна", в Черновицкой области ввели особый режим, который подразумевает закрытие всех продуктовых магазинов и заправок на выходных.

Мы также приводили данные по ситуации с коронавирусом на 10 апреля по всей Украине.