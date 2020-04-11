К вечеру пятницы пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, вспыхнувший 4 апреля, все еще не потушен. Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения рассказало о ситуации с пожаром и уровнем радиации в районе возгорания по состоянию на 21:00.

Данные приведены в Facebook ведомства.

Как заявила пресс-служба Агентства, 10 апреля подразделения ГСЧС и работники лесной охраны зоны отчуждения продолжили тушение пожаров на территории Корогодского, Котовского и Денисовецкого лесничеств.

Ситуационная картосхема пожаров. Фото: Facebook/ dazv.gov.ua

Наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечены 379 человек и 100 единиц техники, в том числе 3 самолета АН-32П и 2 вертолета.

Уровни мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, по данным пунктов АСКРО в районе пожара и на радиационно-опасных объектах, существенно не изменились. Колебания текущих значений находятся в привычных для каждого пункта пределах.

Контрольные уровни мощности эквивалентной дозы не превышены. По состоянию на 21:00 10 апреля превышений объемной активности цезия-137 в приземном слоя воздуха не обнаружено.

Ранее "Страна" писала, что в Киев попал воздух с цезием-137, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне.

Мы также приводили объяснение, стоит ли опасаться радиации при пожарах.