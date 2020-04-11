По ходатайству прокуратуры города Киева суд применил экстрадиционный арест сроком на 2 месяца в отношении "вора в законе" Кобы Шемазашвили, который с 2016 года находится в международном розыске.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

Задержание 46-летнего криминального авторитета по прозвищу "Коба Руставский" состоялось еще 1 марта в одном из частных домов Дарницкого района столицы.

Согласно учетам Генерального секретариата Интерпола указанный гражданин находится в международном розыске по подозрению в отмывании денег, совершенном членом преступной организации, который занимал в ней руководящую роль, а также в попытке убийства на территории Испании.

В соответствии с постановлением суда арестант будет находиться под стражей в Киевском следственном изоляторе к решению прокуратурой вопроса о его экстрадиции компетентным органам Испании для привлечения к уголовной ответственности.

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