С начала эпидемии коронавируса в штате Нью-Йорк впервые уменьшилось количество тяжелобольных в палатах интенсивной терапии.

Об этом заявил губернатор штата Эндрю Куомо, передает The New York Times.

"В штате стало меньше пациентов в отделениях интенсивной терапии, чем было прежде", - рассказал он.

Данные о количестве пациентов в палатах интенсивной терапии в штате Нью-Йорк не разглашаются, однако губернатор сообщил, что сегодня таких пациентов поступило на 17 меньше, чем днем ранее.

Также позитивными оказались показатели смертности от коронавируса в регионе за сутки - сегодня скончалось 777 человек, что на 22 меньше, чем днем ранее. В целом в штате Нью-Йорк за весь период эпидемии от коронавируса умерло 7844 человек.

Куомо отметил, что это говорит о снижении скорости распространения болезни, однако он призвал продолжать придерживаться карантинных мер, так как именно это помогает замедлить заболеваемость.

Напомним, власти Нью-Йорка распорядились хоронить умерших от коронавируса людей, у которых нет близких родственников, на острове Харт в братских могилах. Это место на протяжении десятилетий использовалось в качестве последнего пристанища для невостребованных трупов.

Как сообщала "Страна", в Соединенных Штатах зарегистрировано 465 750 случаев коронавируса и 16 684 связанных с ним случаев смерти. За последние сутки зарегистрировано около 1 600 смертей из-за коронавируса, что гораздо ниже, чем в предыдущие два дня.