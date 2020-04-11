Украинское общество охраны птиц избрало горлицу обыкновенную пернатым символом 2020 года. В народе считают, что эти птицы приносят счастье.

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника рассказали на сайте организации об этом грациозном существе.

Горлица обыкновенная - самый маленький представитель семейства голубиных. Длина ее тела достигает 26-28 см, размах крыльев - 47-53 см, весит птаха 120-200 г.

Эти птицы являются перелетными. С апреля по сентябрь их можно встретить почти по всей Украине, кроме высокогорных районов Карпат. На зиму горлицы улетают в Центральную и Южную Африку. Поскольку они не собираются в большие стаи, их прилет и отлет проходит незаметно.

Интересный факт: во время миграций обыкновенная горлица за один перелет может преодолеть до 700 километров со скоростью около 60 км/ч.

В отличие от многих родственников, которые любят селиться поближе к людям, обыкновенная горлица обитает в лесах и лесополосах. Иногда птиц можно заметить возле водоема в прибрежных камышах.

Прилетая с зимовки, горлицы держатся поодиночке или парами, иногда небольшими их стайками. В поисках пары самцы воркуют, в полете выписывают дуги, громко шелестят крыльями.

После образования пар горлицы начинают строить гнезда в ветвях деревьев. В мае в гнездах появляются по два яйца. Кладку насиживают обе птицы. Насиживание длится 13-14 суток. Птенцы, которых выкармливают самец и самка, быстро вырастают. Меньше чем через три недели они становятся на крыло и до начала июля покидают гнезда, кочуя по полям и лугам в поисках пищи.

Горлицы питаются семенами диких и культурных растений, а также деревьев. Любят птицы и перекусить мелкими наземными моллюсками.

Численность горлиц на большей части европейского ареала сокращается. Причина - использование гербицидов в сельском хозяйстве, видоизменение традиционных ландшафтов, активная охота в миграционный период в странах Средиземноморья и на зимовках в Африке.

По данным орнитологов, с 1980-х годов популяция горлицы обыкновенной сократилась почти на 60%. Поэтому в Украине ее и избрали символом года - чтобы привлечь внимание к проблеме сокращения численности.

Как писала "Страна", сейчас в Украине многие животные и птицы гибнут в пожарах, которые пылают по всей стране.

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