В Киеве за продажу оружия арестовали военнослужащего. 29-летний сержант задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, ему сообщено о подозрении.

Об этом информирует Нацполиция.

Во время отработки информации о возможной продаже оружия оперативники управления стратегических расследований установили лицо, занимающееся ее сбытом, в частности человек предлагал на продажу гранаты и патроны любого калибра.

Следователи начали уголовное производство по ч. 1. ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В рамках расследования оперативники и следователи установили причастность 29-летнего военнослужащего к сбыту боеприпасов и задокументировали факты их продажи.

В четверг, 9 апреля, "продавец" был задержан во время сбыта очередной партии гранат и патронов.

С места задержания полицейские изъяли шесть гранат, около 300 патронов различного калибра и 50 000 гривен.

Военнослужащего задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

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