За последние сутки от коронавируса в Италии вылечилось почти две тысячи человек. За тот же период скончалось от Covid-19 579 человек.

Об этом сообщил департамент гражданской обороны Италии.

"Данные подтверждают, что продолжает снижаться нагрузка на больницы, что началось неделю назад", - заявил глава ведомства Анджело Боррелли.

Так, за день в Италии из больниц выписали 1 985 пациентов, увеличив количество выздоровевших до 30 455 человек. За весь период эпидемии в стране от коронавируса скончалось 18 849 человек, за последние сутки умерли 579 итальянцев.

Сейчас в стране продолжают борьбу с болезнью 98 273 пациента, из них на стационаре лечатся 28 242 человека. В тяжелом состоянии находятся 3 497 граждан.

Напомним, в Италии карантин продлили до 3 мая. Однако уже с 14 апреля в стране откроются магазины с канцтоварами, книгами и детскими товарами.

Как сообщала "Страна", итальянская мафия начала бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим жителям страны, которые находятся на карантине и страдают из-за экономического кризиса. Так преступное сообщество пытается завоевать лояльности населения, уверены криминологи и следователи.