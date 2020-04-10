В Демократической Республике Конго, которая почти победила Эболу полтора месяца назад, снова зафиксирован летальный случай от этой лихорадки.

"Спустя 52 дня после того, как выздоровел последний заболевший, вновь зарегистрирован новый случай", - заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

"Сегодня я провел встречу чрезвычайного комитета по Эболе в Демократической Республике Конго. Спустя 52 дня без новых случаев, команда по наблюдению и реагированию подтвердили новый случай. Мы готовились и ожидаем больше случаев", - сказал Гебрейесус.

По его словам, это означает, что ДР Конго не сможет 13 апреля, как ожидалось, заявить о полной победе над Эболой.

Отметим, что смертность от лихорадки Эбола составляет около 50%.

Как сообщалось, количество умерших от коронавируса на планете превысило 100 тысяч человек.

Также мы писали, что умерла работница больницы, чья смерть от коронавируса стала первой в Хмельницкой области.