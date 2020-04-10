Министры энергетики стран G20 в режиме видеоконференции около 10 часов обсуждали тему стабилизации мирового рынка нефти. В итоге они согласовали условия новой сделки.

Условия перечислил глава российского Минэнерго Александр Новак в эфире канала "Россия 24".

По словам чиновника, соглашение будет действовать два года: до 1 мая 2022 года. В первые два месяца сокращение добычи нефти составит 15 миллионов баррелей в сутки. Во втором полугодии снижение должно составить уже восемь миллионов, а в 2021 году - шесть миллионов баррелей.

Новак добавил, что участники ОПЕК+ рассматривали разные варианты продолжительности сделки, однако сочли два года наиболее эффективным сроком.



В сделке участвуют 23 страны. Десять из них - это страны ОПЕК: Алжир, Ангола, Конго, Экваториальная Гвинея, Габон, Ирак, Кувейт, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ. Не входящих в ОПЕК государств в сделке тоже десять: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Оман, Россия, Судан, Южный Судан. Все эти страны (то есть ОПЕК+) договорились снизить добычу на 10 млн баррелей в сутки. Кроме ОПЕК+ сокращать добычу нефти намерены также Канада (на 1 млн баррелей), США, Норвегия и Аргентина (суммарно на эту группу стран придется сокращение на 5 млн. баррелей в сутки).

Три страны, входящие в ОПЕК, освобождены от сокращений добычи из-за политических проблем: это Иран, Ливия и Венесуэла.

Таким образом, ОПЕК+ и другие страны суммарно сократят добычу нефти в мае-июне на 15 млн баррелей в сутки.

Как отметил министр, ОПЕК+ будет следить за рынком.

"В случае необходимости будут приниматься либо дополнительные меры, либо будет более быстрыми способами восстанавливаться добыча странами для того, чтобы не допускать в том числе и переизбытка нефти на рынке, потому что мы должны действовать в интересах как производителей, так и потребителей", - сказал Новак.

Видео: YouTube/ Россия 24

Ранее "Страна" писала, что в разгар переговоров их покинула Мексика.

Мы также анализировали, что будет с ценами на нефть после сделки России с ОПЕК.