В Британии зафиксирован рекорд смертности от коронавируса. За сутки в стране скончалось 980 инфицированных пациентов.

Об этом в Twitter сообщил Департамент здравоохранения и социальной защиты Британии.

"По состоянию на 9 часов утра 10 апреля было завершено 316 836 испытаний. Было протестировано 256 605 человек, из которых 73 758 дали положительный результат. По состоянию на 17:00 9 апреля в Великобритании, из госпитализированных с положительным результатом на коронавирус, скончались 8 958 человек", - указано в сообщении.

Так, за сутки коронавирус нашли у 5 706 человек. За тот же отрезок времени умерло от болезни 980 пациентов.

Впервые количество умерших от коронавируса в Британии перевалило за 900 в среду, 8 апреля. Однако 9 апреля от коронавируса скончался 881 британец.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Британии стала рекордной за 8 апреля. Так, в Объединенном королевстве за день от болезни скончались почти тысяча человек - 938 пациентов с коронавирусом.

Как сообщала "Страна", британская медицинская ассоциация позволила врачам самостоятельно решать, какой из пациентов приоритетнее в случае нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких.