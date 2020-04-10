В Италии карантин продлили до 3 мая. Однако уже с 14 апреля в стране откроются магазины с канцтоварами, книгами и детскими товарами.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает Corriere Della Sera.

"Мы продляем ограничительные меры до 3 мая. Это сложное, но необходимое решение", - заявил Конте.

Однако уже 14 апреля в Италии откроют магазины с детскими товарами, книгами и канцтоварами. Однако возобновить торговлю им позволят только при возможности соблюдения карантинных мер между продавцами и посетителями.

Решение о продлении карантина было принято после совещания парламента в резиденции премьера. Конте отметил, что Италия сможет начать восстановление активности с 3 мая, но это зависит от того, насколько прилежно граждане страны будут продолжать придерживаться карантина.

"Мы должны и дальше соблюдать правила, даже в эти праздничные дни", - добавил Конте.

Напомним, итальянская мафия начала бесплатную раздачу продуктовых наборов малоимущим жителям страны, которые находятся на карантине и страдают из-за экономического кризиса. Так преступное сообщество пытается завоевать лояльности населения, уверены криминологи и следователи.

Как сообщала "Страна", в Италии зафиксировали рекорд по количеству выздоровевших пациентов с COVID-19.