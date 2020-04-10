В Чигирине Черкасской области хозяйка магазина напала на сотрудницу Государственной продуктово-потребительской службы, которая пришла проверить соблюдение требований карантина.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Нацполиции области.

Сотрудница Госпродпотребслужбы 9 апреля пришла в магазин, осмотрела его на предмет соблюдения противоэпидемических требований. Обнаружив нарушение, она начала составлять протокол. Однако хозяйка принялась всячески мешать ей и нанесла телесные повреждения.

Видео: YouTube/ Поліція Черкащини

На видео, снятом очевидцами, заметно, как владелица торгового заведения вцепилась в волосы проверяющей и произносит: "Будешь теперь проверять магазин". А неравнодушный мужчина пытается унять женщину.

Прибывшая на место происшествия полиция задокументировала инцидент. За насилие в отношении должностного лица хозяйке магазина грозит уголовная ответственность, предусмотренная частью 2 статьи 350 Уголовного кодекса Украины. За совершенное женщина может попасть за решетку на срок до пяти лет.

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