Правительство утвердило Порядок проведения обязательной госпитализации лиц, осуществляющих пересечение государственной границы, в обсерваторы (изоляторы).

Соответствующие изменения в постановление № 211 были внесены постановлением № 262, которое вступило в силу сегодня, 10 апреля, информирует Юрлига.

Порядок определяет механизм организации работы мест обсервации (изоляции), их содержания и госпитализации в обсерваторы (изоляторы) лиц, пересекающих государственную границу.

Исключение составляют лица, являющиеся работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, если нет оснований считать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Действие данного Порядка распространяется также на людей, въезжающих из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя через контрольные пункты въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее (кроме сотрудников Миссии Международного комитета Красного Креста, сотрудников аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в частности тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, проживающему на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, АР Крым и г. Севастополя, если нет оснований считать, что они были в контакте с лицом, больным острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2).

Целью организации работы мест обсервации (изоляции) и госпитализации лиц в обсерваторы (изоляторы) определено предупреждение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Напомним, пребывание людей в обсерваторах (изоляторах), кроме питания, бесплатное.

Ранее сообщалось, что Кабмин запретил работать на карантине "Эпицентру" и другим строймагазинам, но они продолжают работать.