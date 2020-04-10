В Закарпатской области от коронавируса умер четвертый больной в регионе.

Об этом в прямом эфире телеканала "Украина-24" сообщил исполняющий обязанности главы Закарпатской областной государственной администрации Алексей Гетманенко.

"Прямо сейчас, буквально перед нашим разговором я получил информацию – у нас умер четвертый человек от коронавируса", - рассказал он.

По словам Гетманенко, на этих выходных в регионе вводится режим ограничения передвижения граждан.

также напомнил, что в области на выходных вводится режим максимального ограничения передвижения после соответствующего решения региональной комиссии.

"Это значит, что начиная с 13:00 субботы 11 апреля по 6:00 утра понедельника 13 апреля вы не выходите из дома, вам нужно оставаться дома!", - добавил Гетманенко.

По его словам, это связано с тем, что сейчас не та ситуация, чтобы ходить на шашлыки и кататься на велосипедах.

Напомним, в городе Берегово Закарпатской области зафиксировали первый подтвержденный случай коронавируса и первую смерть от болезни. В регионе это уже третий летальный случай от COVID-19.

Как сообщала "Страна", регионы и отдельные города Украины на этих выходных ужесточили карантин. В регионах массово запрещается посещение общественных мест. А некоторым украинцам вообще постановили не выходить на улицу.