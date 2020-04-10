Денис Шмыгаль (третий слева). Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Новый орган вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стратегия будет представлена на следующей неделе. А пока он поделился предварительными наработками.

Наброски стратегии выхода из карантина

Как видно из инфорграфики, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Во время этого периода планируется поддерживать социально незащищенные слои населения и мобилизовать медицинские ресурсы.

С начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

С начала июня до начала июля в планах значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.

Ранее поэтапный выход из карантина анонсировал Арсен Аваков.

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