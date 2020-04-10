Кабинет министров создал Совет по вопросам экономического развития Украины, куда вошли лучшие ученые и экономисты с мировыми именами. Новый орган вместе с правительством разрабатывает стратегию выхода из карантина.

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, стратегия будет представлена на следующей неделе. А пока он поделился предварительными наработками.

Как видно из инфорграфики, до начала мая будет действовать режим чрезвычайной ситуации. Во время этого периода планируется поддерживать социально незащищенные слои населения и мобилизовать медицинские ресурсы.

С начала мая в течение месяца Кабмин хочет создать 500 тысяч новых рабочих мест, оказывать поддержку малому и среднему бизнесу кредитами и частично снять ограничения в работе общественного транспорта.

С начала июня до начала июля в планах значится завершение учебного года, возобновление работы транспорта по новым правилам, разрешение посещения зон отдыха и ослабление режима самоизоляции для пожилых людей.

Ранее поэтапный выход из карантина анонсировал Арсен Аваков.

"Страна" писала, к каким последствиям для банковской системы может привести затянувшийся карантин.