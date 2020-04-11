После решения правительства о принудительной обсервации прошло уже почти две недели, а через западную границу по-прежнему свободно проезжают в Украину как и раньше - под письменное обязательство о двухнедельной самоизоляции.

А история с пассажирами рейса из Дохи, которых 30 марта отправили в отель на принудительную двухнедельную обсервацию, несмотря на их сопротивление, оказалось типичной показухой.

Ведь ежедневно западную границу практически бесконтрольно пересекают тысячи граждан, которых затем отправляют под честное слово домой. Теоретически их "самоизоляцию" должна проверять полиция по указанным ими адресам, но на практике все в основном пущено на самотек.

В последние дни наплыв в Украину растет - 9 апреля, по информации Госпогранслужбы, въехали 6,3 тысячи наших соотечественников, что на 800 больше, чем накануне и на 1,5 тысячи больше, чем 7 апреля.

"Ближе к Пасхе ожидаем еще больший наплыв. Может, не будет такого столпотворения, как в конце марта, когда люди испугались закрытия границы и массово рванули в Украину, но все равно должно быть много людей. То, что никого не будут отправлять на обсервацию, было ясно изначально - куда отправлять тысячи человек, и главное, за чей счет кормить и содержать две недели", - говорит нам сотрудник западного регионального управления Госпогранслужбы.

Кроме того, несмотря на распоряжение о том, что границу можно пересечь только на авто, люди и дальше едут на автобусах. Точнее, до нейтральной полосы идут пешком, а оттуда их забирают бусы МЧС. Причем в автобусы, по рассказам очевидцев, по-прежнему "пакуют" под завязку, ни о какой безопасной дистанции речи не идет.

"Поляки провели пешком, наши измерили температуру, запихнули в МЧСовский "пазик" 50 человек, держали там час, и привезли на заправку. Если где и можно было заразиться, то только в том автобусе, где люди сидели на головах вместе с вещами. Сейчас на две недели самоизоляция. Принципиально никуда не хожу и ни с кем не контактирую", - рассказал нам львовянин Артур, который на днях пересекал границу.

"Приехали в 10 утра, наши ждали, пока наберется полсотни человек, чтобы полностью запаковать бус. Многие боялись, что нас отправят в "обсерваторию", как в народе называют обсервацию. Главное, боялись, что это будут две недели где-то за свой счет. Но ничего подобного. Пограничники только дали подписать бумагу, что обязуемся сидеть на самоизоляции дома", - рассказала Юлия Пришляк, которая вернулась из Польши через "Краковец".

"Мы прошли без проблем "Ягодын" 8 апреля, автобус до украинской стороны - 20 злотых (130 грн)", - рассказала нам жительница Луцка Алла Романюк.

Официально пограничники и местные власти, которые вместе с полицией должны везти с кордона на обсервацию, лишь разводят руками. Мол, решение правительства выполнить нереально. И трактуют его по своему.

Начальник службы пограничного контроля госпогранслужбы Юрий Лысюк сказал, что те, кто имеет возможность изолироваться дома, тот будет дома, у кого нет такой возможности, то, соответственно, предоставляют место для изоляции (хотя, понятное дело, что таких прецедентов нет - у каждого украинца есть где "самоизолироваться" на родине).

Пограничник говорит, что хоть было решение отправлять на обсервацию всех, это невозможно, поскольку за раз и 100, и 1000 человек возвращаются.

В Волынской ОГА, где обещали отправлять всех прибывших из-за рубежа через пункт пропуска "Ягодын" на обсервацию в противотуберкулезный санаторий "Згорань", пошли на попятную.

"Люди подписывают памятку об изоляции. Если будет такая необходимость и будем видеть, что люди идут на нарушение режима самоизоляции, или не выполняют его, или у нас не будет хватать сил, чтобы обеспечить контроль за людьми, которые согласились на самоизоляцию, будем вынуждены селить людей на обсервацию", - признается замгубернатора Волыни Татьяна Щербак.

Ее коллега из Львовщины, замгубернатора Львовщины Иван Собко, более прямолинеен.

"Границу на Львовщине пересекают тысячи человек, вы себе можете представить масштаб их поселения за госсчет во Львовской области? Питание и так далее. Если бы всех, кто вернулся из Польши, отправляли на обсервацию, то область бы уже стала карантинным отстойником", - объяснил Собко, почему не "обсервируют" вернувшихся из-за границы.

Хотя на Львовщине формально, как и на Волыни, приготовили для обсервации противотуберкулезный санаторий недалеко от границы, и даже перевели во Львов постояльцев, но заведение, где могут за раз принять не больше полутора сотен человек, так и пустует.