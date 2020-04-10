Пик заражений коронавирусом в Соединенных Штатах Америки пока не пройден. Об этом заявила на брифинге координатор Белого дома по вопросам противодействия коронавирусу Дебора Брикс, передает "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на вдохновляющие положительные признаки, которые мы видим, мы еще не достигли пика. Поэтому каждый день нам нужно продолжать делать то, что мы делали вчера, неделю назад, и за неделю до этого, потому что только это в конце концов поможет нам пересечь пик", - сказала она.

В США выявили 489,2 тыс. заражений коронавирусом, скончались свыше 18 тыс. человек, выздоровели свыше 26 тыс. человек.

Отметим, что в США коронавирус опередил рак и болезни сердца по количеству смертей.

Также мы писали, что в США от коронавируса умерли свыше 16 000 человек, поражены все штаты.