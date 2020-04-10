Количество умерших от коронавируса во Франции достигло отметки в 13 тысяч человек. За сутки жертв COVID-19 в стране стало больше на 554 пациента.

Об этом в ходе брифинга в Париже сообщил глава Генеральной дирекции министерства здравоохранения Франции Жером Саломон, передает Le Parisien.

По состоянию на 10 апреля во Франции от коронавируса скончалось 13 197 человек. Из них 4 599 больных жили в домах престарелых. В реанимации сейчас находится 7 004 больных COVID-19, а на стационаре лечится 31 267 человек - остальных стараются отправлять на самоизоляцию.

Около 25 тысяч французов уже выписали из больницы, однако Саломон в ходе брифинга отметил, что сейчас как никогда необходимо придерживаться карантина и не выходить из дома.

Напомним, за 9 апреля в больницах и домах престарелых Франции скончалось 424 человека, имевших диагноз коронавирус COVID-19. Об этом сообщил генеральный директор Управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

Как сообщала "Страна", французский валовой внутренний продукт (ВВП) упал примерно на 6% в первом квартале 2020 года в связи с эпидемией Covid-19, которая негативно повлияла на большую часть экономики. Это худший квартальный показатель экономики Франции с 1945 года.