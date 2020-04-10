"ДТЭК Энерго", принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, в связи с кризисом в энергетической отрасли рассматривает возможность приостановки работы "ДТЭК Павлоградуголь", которая объединяет 10 шахт и дает рабочие места 30 тысячам людей.

Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Сахарук ходе онлайн-дискуссии, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы в настоящее время рассматриваем возможность остановки крупнейшего угольного объединения страны, на котором работают 30 тыс. чел., – "Павлоградуголь". Причина банальная: невозможность платить заработную плату. Вторая причина – невозможность платить за перевозку угля на станции, а также обеспечить всем необходимым", – сказал он.

Ранее сообщалось, что уже были отправлены в простой 6,5 тысяч шахтеров в Донецкой области.

Также мы писали, что Зеленский предложил компании Ахметова купить неприбыльные государственные шахты.