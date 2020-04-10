В Хмельницкой области, где от Covid-19 оправились двое пациентов, умерла работница больницы. Ранее у нее был подтвержден коронавирус. Это первый летальный случай в регионе.

Об этом в пятницу, 10 апреля, информирует пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации в Facebook

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у работницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что круг контактных лиц умершей уже установлен и сейчас решается вопрос касательно проведения ПЦР-тестов.

Скриншот: Хмельницкая ОГА в Фейсбук

Напомним, что в Украине, на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной болезни. Всего же за минувшие сутки в стране зафиксировано 311 новых случаев. Что касается Хмельницкой области, то там выявлено 16 случаев Covid-19.

Также недавно "Страна" разбиралась в том, что происходит на Западной Украине в связи с активным распространением коронавирусной инфекции.