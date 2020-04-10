В четверг, 9 апреля, Орджоникидзевский районный суд Мариуполя постановил отпустить из-под стражи трех подозреваемых в зверском убийстве семьи кума экс-президента Виктора Януковича Валерия Ширы. Оно произошло в ночь на 6 декабря 2017 года в поселке Великая Новоселка Донецкой области.

В распоряжении "Страны" оказалось решение суда.

Суд посчитал, что нет доказательств того, что трое подозреваемых будут скрываться от следствия. К тому же они раньше не привлекались к уголовной ответственности, являются участниками боевых действий и имеют "устойчивые социальные и бытовые связи". Поэтому отказал прокурору в просьбе продолжить их содержание под стражей.

Ранее "Страна" приводила возмущение решением суда следователя, участвовавшего в задержании одного из подозреваемых в резне.

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