В Турции зарегистрировали более тысячи смертей от коронавируса. Это на 92 больше, чем днем ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает Anadolu.

По информации турецкого Минздрава, количество умерших от COVID-19 пациентов в Турции составляет 1006 человек. Еще в четверг, 9 апреля, их численность была 908.

"По уровню смертности от заболевания (2,15% от общего числа инфицированных) Турция занимает 12-е место среди стран с населением более 10 миллионов человек. В стране сделано 307 210 тестов на коронавирус, число зараженных составляет 47 029 человек", - указано в сообщении.

За весь период эпидемии от коронавируса в Турции вылечилось 2 423 человек, сообщил Коджи.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приостанавливает въезд и выезд транспортных средств в 30 крупных городах Турции и в провинции Зонгулдак. Также в стране введены ограничения на передвижение войск на севере Сирии из-за распространения коронавируса.

Напомним, заболеваемость коронавирусом в Турции за последние сутки побила рекорды прошлых показателей. Так, за день COVID-19 заболело более 4 тысяч человек.

Как сообщала "Страна", Турция на фоне роста спроса на лимоны из-за распространения коронавируса ограничивает экспорт лимонов до конца лета.