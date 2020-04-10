По последним данным в Украине коронавирусом заразились 334 медицинских работника.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" в пятницу.

"Действительно, у нас из 2 203 заболеваний на сегодня 334 медицинских работника. Мы каждый день занимаемся тем, чтобы максимально обеспечивать средствами индивидуальной защиты. Каждый день прилетают самолеты с десятками, сотнями тысяч как респираторов, так и костюмов биозащиты, очков - все это сразу поставляется в больницы", - сказал он.

Напомним, что в Украине, на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая коронавирусной болезни. Всего же за минувшие сутки в стране подтвердили 311 новых случаев.

Ранее мы писали, что на западной Украине, где сейчас активно распространяется коронавирус, медработники массово увольняются, не желая подвергать себя риску заражения.