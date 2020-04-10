Орджоникидзевский районный суд Мариуполя 9 апреля освободил из-под стражи трех участников дерзкого убийства семьи фермеров в Донецкой области, об этом уже писала сегодня "Страна".

Преступление было совершено в 2017 году.

Об освобождении написал в своем Facebook и следователь Нацполиции Виталий Максымив, которые принимал участие в задержании убийц.

"Как?!?.. Что-то не то происходит в государстве. Коронавирус здесь точно ни при чем... Принимал участие тогда в задержании одного из трех "героев". Для того чтобы выманить его из дома или хотя бы его пожилую родственницу, вместе с заместителем начальника уголовного розыска Донецкой области Валерием Ефремовым переодевались в патрульных.

У задержанного в доме был нарезной карабин с патронами", - написал полицейский.

Убийство произошло 6 декабря в поселке Великая Новоселка Донецкой области. В своем доме в Лиманном переулке были зарезаны 56-летний Владимир Дегтяренко, его 46-летняя супруга Лариса и их 22-летний сын Валерий. Они приходились дочерью, зятем и внуком экс-главе Великоновоселковского района Донецкой области Валерию Шире. Также Шира был кумом экс-президента Виктора Януковича.

По словам следователя, людей связали монтажными хомутами и убили.

Преступники искали деньги, вырученные после сбора урожая.

Трех убийц задержали. В ходе расследования было собрано множество доказательств, указывающих на их причастность к злодеянию. Некоторое время фигуранты даже сотрудничали со следствием. А теперь оказались на свободе.

Ранее "Страна" публиковала большой материал о возможных мотивах резонансного тройного убийства и главных подозреваемых - атошниках.

Позже мы приводили рассказ одного из участников резни о совершенном им преступлении.