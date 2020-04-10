В Хмельницкой области из инфекционной больницы выписали двух первых пациентов, которые вылечились от коронавируса.

Об этом на официальной странице в Facebook сообщила Хмельницкая областная государственная администрация.

"Это девушка, у которой первой в области диагностировали эту болезнь, и врач. Выздоровление подтверждено двумя негативными результатами ПЦР-исследований", - указано в сообщении.

На данный момент в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев заболевания COVID-19.

Напомним, в Винницкой области ребенок с коронавирусом в тяжелом состоянии подключен к ИВЛ.

Как сообщала "Страна", полицейские Украины с начала карантина составили 3566 админпротоколов по фактам нарушения правил, а также открыли 44 уголовных дела в отношении нарушителей. По итогам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тысяч гривен.