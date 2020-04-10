У троих работников Днепровского металлургического комбината (ДМК) обнаружен коронавирус. Тест на Covid-19 показал у них положительный результат.

Об этом в пятницу, 10 апреля, информирует пресс-служба завода.

Сообщается, что больные Covid-19 сотрудники меткомбината были госпитализированы в четверг, 9 апреля. Представители завода отметили, что была проведена тотальная дезинфекция объектов, где находились или могли находиться инфицированные. На комбинате устанавливается полный круг их контактов, людей отправляют на изоляцию, они будут находиться под постоянным контролем медперсонала МСЧ комбината.

"Штаб оперативного реагирования, подготовки и реализации превентивных и профилактических мероприятий по недопущению распространения вирусной инфекции усиливает противоэпидемические меры на комбинате. Чаще будет проводиться дезинфекция помещений. Под постоянным контролем - обеспечение персонала защитными масками и перчатками, они поступают на комбинат в необходимом количестве и регулярно выдаются работникам. На всех проходных установлены локтевые дезинфекторы с антисептиком для обработки рук", - говорится в сообщении.

По решению Штаба все сотрудники, которые могут не присутствовать физически на предприятии, переведены на дистанционный режим работы.

"Штаб оперативного реагирования контролирует ситуацию, призывает работников строго соблюдать правила карантина, ограничить передвижение вне дома и местом работы, усилить меры личной и общественной гигиены, в случае ухудшения состояния здоровья немедленно обращаться к врачу", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что в Кривом Роге работники металлургического завода "АрселорМиттал" отстояли гигантскую очередь за спецпропусками для проезда в общественном транспорте в условиях карантина.

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