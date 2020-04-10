Тревожная тенденция с самоубийствами пожилых людей появилась на днях в карантинном Киеве. Оказавшиеся в полном одиночестве на самоизоляции пожилые люди накладывают на себя руки.

Об этом "Страна" узнала из собственных источников в правоохранительных органах.

Как известно, Кабмин ужесточил меры по противодействию распространению коронавируса, предписав людям старше 60 лет самоизолироваться дома. Одиноким пенсионерам позволено выходить на улицу не далее, чем на 2 км от дома.

Не исключено, что прекращение работы общественного транспорта, вынужденный "домашний арест" и усугубившееся в связи с этим социальные и личные проблемы пагубно повлияли на эмоциональное и психологическое состояние киевлян в возрасте. Так, только за два дня этой недели в Печерском районе (одном из центральных в столице) зарегистрированы сразу два схожих суицида.

9 апреля полиция приехала на вызов на улицу Драгомирова и после вскрытия квартиры обнаружила тело 90-летнего пенсионера. Предварительная причина смерти - механическая асфиксия вследствие повешения.

Днем ранее, 8 апреля, полицию вызвали в одну из квартир на бульваре Леси Украинки. Там было обнаружено тело 60-летней пенсионерки без видимых признаков насилия. Предварительной причиной смерти тоже стала асфиксия из-за повешения.

По обоим случаям заведены уголовные производства по ч.1 ст.115 УК Украины (убийство с пометкой "суицид"). Полиция пытается установить причины, заставившие пенсионеров наложить на себя руки.

Ранее "Страна" рассказывала о трагедии в Черновцах, где школьный дворник пенсионного возраста повесился прямо на территории учебного заведения.

Также мы писали о смерти в Киеве пожилого мужчины, выпавшего из окна.