В Чернобыльской зоне еще 4 апреля вспыхнул сильный лесной пожар, который не могут потушить до сих пор. Огонь уничтожил много растительности в заповеднике рядом с атомной электростанцией, а дым от пожарищ застилает небо вокруг зоны отчуждения.

Фотографии огромных клубов дыма опубликовал в своем Facebook руководитель отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский.

Снимки были сделаны 8 апреля, в среду.

По словам Вишневского, на фотографиях показано, как пылает и дымится самый центр зоны отчуждения.

Ранее "Страна" разбиралась, почему пылают Чернобыльская зона отчуждения и другие регионы Украины.

Мы также приводили объяснение сотрудников Чернобыльского заповедника, стоит ли опасаться радиации при пожарах и переживать за свое здоровье.