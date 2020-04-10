В Херсонской области сбежало 19 украинцев, прибывших из Крыма, которых ранее поместили на изоляцию.

Об этом заявил глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев, сообщает "Крым.Реалии".

По информации властей, ранее сбежавших было 15, теперь к ним присоединились еще 4 человека, которых отправили на изоляцию после пересечения границы между оккупированным Крымом и Украиной.

"Сейчас их, к сожалению не 15, а уже 19. Правоохранители составили на всех протоколы об административных правонарушениях. Это означает штраф от 17 до 34 тысяч гривен", – рассказал Гусев.

Глава Херсонского облсовета также призвал украинцев придерживаться карантинных мер и "ответственно отнестись к этим вынужденным ограничениям".

В свою очередь местная полиция сообщила, что на сбежавших из обсервации после прибытия из Крыма завели 28 административных протоколов. Из них 2 в Чаплинке и 26 - Каланчаке. Всем им грозит штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен. Кабмин ранее обязал местные власти помещать на изоляцию всех граждан, которые прибыли из оккупированного Крыма или "ЛДНР".

Напомним, 17 человек, которые недавно вернулись из аннексированного Крыма, совершили побег из центра обсервации в Каланчацком районе Херсонской области. После медицинского обследования, 20 человек, которые приехали из Крыма в Херсонскую область, были помещены в обсервацию. Однако 17 человек, среди которых 2 ребенка, отказались оставаться на карантин в обсервационном центре и разъехались домой. В полиции отметили, что нарушители родом из западной Украины и Днепропетровской области.

Как сообщала "Страна", в Черниговской области от коронавируса умер пациент. Ранее этот человек пытался сбежать из медицинского учреждения. В полиции сообщили, что за время побега больной не контакрировал с другими людьми, а полицейские и медики были одеты в защитные средства.