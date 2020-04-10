Во Львове, кроме медиков, водителей общественного транспорта и работников супермаркетов, на коронавирус протестируют и священников. Так, власти пытаются проверить на наличие Covid-19 работников тех сфер, которые контактируют с большим количеством людей.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил городской голова Андрей Садовой в эфире телеканала "Украина 24".

Мэр Львова отметил, что тестирование священников начнется уже с завтрашнего дня, 11 апреля.

"Мы с каждым днем ​​только увеличиваем количество людей, которых мы тестируем. Это, в первую очередь те, кто контактирует с людьми. Это люди, которые работают в супермаркетах на кассе, медицинские работники, социальные работники, водители, работники силовых органов. Если находим положительный результат экспресс-текстурирования, автоматически идет ПЦР-тестирование, которое дает более точный результат... Мы даже священникам начнем с завтрашнего дня проводить экспресс-тесты", - рассказал Садовой.

По словам главы городской администрации, на данный момент во Львове есть 25 тысяч экспресс-тестов. Пополнять их количество помогают предприниматели и благотворители. А вот ПЦР-тесты для города закупают за счет государства и городского бюджета.

Стоит отметить, что во Львове коронавирусом заразились двое маршрутчиков. Инфекцию помогло обнаружить массовое тестирование водителей городского транспорта

Напомним, что вчера в Киево-Печерской лавре выявили 26 случаев Covid-19.

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