Количество умерших от коронавируса на планете превысило 100 тысяч человек
Во всем мире зарегистрированы уже больше 100 тысяч смертей от коронавируса. К вечеру 10 апреля от осложнений Covid-19 погибли 101 483 человек.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.
По числу умерших лидирует Италия, но ее догоняет США.
Десятка стран-лидеров по смертности выглядит следующим образом:
- Италия — 18 849 умерших.
- США — 18 009.
- Испания — 15 970.
- Франция — 13 197.
- Великобритания — 8 958.
- Иран — 4 232.
- Китай — 3 336.
- Бельгия — 3 019.
- Германия — 2 607.
- Нидерланды — 2511.
К концу пятницы в мире заразились 1 674 967 людей. Выздоровели больше 370 тысяч.
Как писала "Страна", эпидемия в Украине бьет не только по здоровью и жизням людей, но и по экономике. Из-за карантина под угрозой закрытия оказались банки.
Мы также рассказывали, что в некоторых регионах Украины из-за вируса на выходных ввели тотальный запрет покидать дома.
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