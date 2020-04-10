Вирус убил больше 100 тысяч. Фото: flickr.com

Во всем мире зарегистрированы уже больше 100 тысяч смертей от коронавируса. К вечеру 10 апреля от осложнений Covid-19 погибли 101 483 человек.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Worldometers.

По числу умерших лидирует Италия, но ее догоняет США.

Десятка стран-лидеров по смертности выглядит следующим образом:

  1. Италия — 18 849 умерших.
  2. США — 18 009.
  3. Испания — 15 970.
  4. Франция — 13 197.
  5. Великобритания — 8 958.
  6. Иран — 4 232.
  7. Китай — 3 336.
  8. Бельгия — 3 019.
  9. Германия — 2 607.
  10. Нидерланды — 2511.

Статистика смертей от коронавируса за 10 апреля

К концу пятницы в мире заразились 1 674 967 людей. Выздоровели больше 370 тысяч.

Как писала "Страна", эпидемия в Украине бьет не только по здоровью и жизням людей, но и по экономике. Из-за карантина под угрозой закрытия оказались банки.

Мы также рассказывали, что в некоторых регионах Украины из-за вируса на выходных ввели тотальный запрет покидать дома.

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