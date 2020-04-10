В селе Плоское Киевской области, в одном из частных домов вспыхнул пожар. В результате происшествия погибли трое детей, которые остались дома без родителей.

Об этом в пятницу, 10 апреля, информирует пресс-служба украинских спасателей.

Сообщается, что возгорание началось в 14:05 в селе Плоское Таращанского района.

"На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.)", - рассказали в пресс-службе. По данным спасателей, в 14:48 пожар уже был локализован на площади 80 м кв, а в 16:40 - полностью ликвидирован.

"Обращаемся в первую очередь к родителям: не оставляйте детей одних; прячьте от малышей спички, зажигалки; не оставляйте включенными электроприборы и газовые приборы, когда выходите из дома; учите детей элементарным правилам пожарной безопасности!", - подчеркнули в ГСЧС.

Скриншот: ГСЧС Украины

Напомним, что недавно в Житомирской области загорелась сухая трава. Огонь вплотную подобрался к жилым домам, но спасателям удалось их защитить от пожара.

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