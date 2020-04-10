После того как Кличко рассказал о том, будет ли в Киеве введен комендантский час, глава столицы также коснулся темы горячего водоснабжения. Мэр уверяет, что горячую воду во время карантина власти отключать не планируют.

Об этом городской голова сообщил в пятницу, 10 апреля, в эфире телеканала "Украина 24".

"Что касается горячей воды, отключение которой связано с испытаниями, заменой теплосетей, сейчас отложили на время карантина. Я дал лично распоряжение… У людей, которые находятся дома, всегда будет горячая вода", - сказал Кличко.

Стоит отметить, что по последним данным в Киеве зафиксировано 348 случаев коронавируса. Всего в Украине Covid-19 обнаружили у 2 203 человек.

Напомним, что власти Киевской области решили ввести дополнительные ограничительные меры на территории региона в связи с активным распространением коронавируса.

Также мы писали, что Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться карантина.