Со следующей недели в Москве постепенно начнут вводить пропускной режим. Система будет носить заявительный характер.

Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, сначала пропуска введут для поездок на работу, потом для поездок в других целях, наконец, если понадобится, на передвижение внутри района, добавил градоначальник. Городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых гражданами сведений для получения пропусков.

"Временно – на неделю с возможным продлением – ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций.

Продолжат работать только предприятия непрерывного цикла и жизненно важные для функционирования города, а также медицинские организации, органы власти, правоохранительные органы, финансовые структуры, предприятия связи и транспорта, СМИ. Однако они должны максимально перевести своих сотрудников на дистанционный режим", - заявил он.

"На первом этапе введем его (пропускной режим - Ред.) для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях. И на третьем этапе – если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер. Но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений", - рассказал московский мэр.

Напомним, в Москве продлили ограничения по карантину из-за коронавируса до 1 мая.

Также мы писали, что в Москве ввели тотальный карантин. Выходить из дома можно только по пропускам.