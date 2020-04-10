В последний рабочий день гривня немного укрепилась по отношению к доллару. Котировки установились на уровне 27,110 грн/$1 по сравнению с 27,265 грн/$1 в четверг.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает "Интерфакс-Украина".

Так, на закрытии торгов гривня стоила 27,09-27,13 грн/$1.

В то же время, по данным НБУ, справочный курс гривни на межбанке 10 апреля после двухдневного снижения укрепился до 27,21 грн/$1 с 27,25 грн/$1 накануне.

На наличном рынке в среду курс гривни укрепился до 27,09-27,47 грн/$1 (купля-продажа) с 27,12-27,52 грн/$1 накануне.

Что касается "серого" рынка, то там гривня выросла гривни до 27,18-27,34 грн/$1 с 27,31-27,43 грн/$1 вечером в четверг. Сообщается, что банки сохранили большие спрэды на онлайн-обмен валюты. Например, у monobank - 27,1-27,4 грн/$1, у ПриватБанка - 27,0-27,4 грн/$1, у Ощадбанка - 26,95-27,60 грн/$1, у Райффайзен банка Аваль - 26,6-27,5 грн/$1.

Также Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на понедельник, 13 апреля:

USD 1 доллар США 27,2022

EUR 1 ЕВРО 29,5606

RUB 10 российских рублей 3,6884

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 апреля составил 526 млн в долларовом эквиваленте в том числе $473,7млн.

Напомним, что по данным Уолл-стрит, мировая экономика вернется к докризисному уровню лишь через два года.

Ранее мы пытались выяснить, почему в последнее время наблюдается укрепление гривны.