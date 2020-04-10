Кличко сообщил о перспективах введения комендантского часа в Киеве
Руководство Киева решило не следовать примеру западных регионов Украины и не вводить комендантский час на территории столицы.
Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала "Украина 24".
"Киев не будет вводить комендантский час", - заявил городской голова. Мэр столицы добавил, что введение комендантского часа не находится в компетенции городской власти.
Кличко также отметил, что в эти выходные на улицы Киева выйдет большее количество правоохранителей, чтобы осуществить контроль за соблюдением карантина со стороны жителей столицы.
Напомним, что на киевских предприятиях и учреждениях, где зафиксируют вспышки коронавирусной инфекции, будут вводить принудительный карантин.
Ранее мы писали, что в Киеве за последние сутки было выявлено 348 случаев коронавирусной инфекции. Всего в Украине по состоянию на утро 10 апреля зафиксировано уже 2 203 случая Covid-19.