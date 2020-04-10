Президент Украины Владимир Зеленский выразил претензии к поджигателям травы. По словам главы страны, украинские пожары видны даже со спутников НАСА.

Об этом он сообщил в своем видеообращении к украинцам 10 апреля.

"И в этом контексте я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым все равно. Речь о тех, кто в 21-м веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары. Я расскажу, что такое ваше "безразлично" в цифрах. В этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилась на 30%. Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 000 гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА", - заявил Зеленский.

Кроме того, он поприветствовал увеличение штрафов за сжигание сухостоя до шести тысяч гривен и предложил Раде подумать о возможности более жесткого уголовного наказания "за такие бездумные действия".

Напомним, сегодня под Черниговом вспыхнули леса. На тушение пожара бросили армию, спасателей и три самолета Ан-32П.

Также мы писали, что в Житомирской области поджигатели сухой травы сожгли сельсовет.