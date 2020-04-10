Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения встал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе допустили ряд серьезных ляпов во "Всеукраинской школе онлайн".

"Вы - большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно - это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей", - заявил Зе.

"Я говорю это каждому хейтеру (ненавистнику - Ред.), который посчитал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Они (учителя - Ред.) - Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтер тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца - оскорбить, унизить, уничтожить", - отметил президент.

Напомним, сегодня стало известно, что онлайн-уроки для украинских школьников финансируют компании, которые не хотят на этом пиариться. При этом создателями видеуроков онлайн-школы оказались сотрудники "Мамахохотала" и "Квартала 95".

Ранее сообщалось, что создатели онлайн-уроков для украинских школьников переселили белых медведей в Антарктиду. Перед этим в онлайн-уроке по географии для украинских школьников снова нашли ошибку.