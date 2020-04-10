"Считали своим долгом написать гадость". Зеленский поддержал учителей, которые допустили ошибки
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения встал на защиту украинских учителей, которые на этой неделе допустили ряд серьезных ляпов во "Всеукраинской школе онлайн".
"Вы - большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться - не страшно. Страшно - за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно - это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей", - заявил Зе.
"Я говорю это каждому хейтеру (ненавистнику - Ред.), который посчитал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Они (учителя - Ред.) - Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтер тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца - оскорбить, унизить, уничтожить", - отметил президент.
Напомним, сегодня стало известно, что онлайн-уроки для украинских школьников финансируют компании, которые не хотят на этом пиариться. При этом создателями видеуроков онлайн-школы оказались сотрудники "Мамахохотала" и "Квартала 95".
Ранее сообщалось, что создатели онлайн-уроков для украинских школьников переселили белых медведей в Антарктиду. Перед этим в онлайн-уроке по географии для украинских школьников снова нашли ошибку.