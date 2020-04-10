В Испании, где было зафиксировано снижение числа летальных случаев коронавируса, власти распорядились выдавать маски в общественном транспорте с понедельника. С 13 апреля в стране снимут ряд карантинных ограничений, чтобы позволить трудоспособным гражданам выйти на работу.

Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщает газета El Pais.

Стоит отметить, что в Испании правоохранители не наказывают граждан за отсутствие масок, однако медики все же рекомендуют надевать их в общественных местах. Так, с 13 апреля в транспорте будут раздаваться гигиенические маски, которые отличаются от хирургических, что носят врачи.

Сообщается, что режим чрезвычайного положения в Испании был продлен до 26 апреля. Согласно указаниям правительства, граждане могут выходить из дома исключительно в аптеку, за продуктами и на работу, если сотрудникам необходимо физически присутствовать на рабочем месте.

Тем не менее, сегодня в стране заканчивается двухнедельный оплачиваемый отпуск для работников производств, которые не являются критически важными для функционирования страны. Так, на работу вернутся сотрудники фабрик, строители и другие испанцы, которые не могут работать из дома.

Напомним, что по данным на пятницу, 10 апреля, в Испании официальное число погибших от коронавируса - 605 человек, это является самым низким показателем с 24 марта.

Ранее мы писали, что с 6 апреля украинцев обязали носить защитные маски во всех общественных местах. Отсутствие защитной маски может наказываться крупным штрафом.