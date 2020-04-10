Из-за пожаров в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, начавшихся 4 апреля, появилось много слухов. В частности, пресса сообщает о превышении допустимого уровня радиации в 16 раз.

Сотрудники Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника разъяснили в Facebook, стоит ли опасаться за свое здоровье.

Что такое радиация

Когда в быту говорят "радиация", то имеют в виду некое негативное воздействие. Хотя слово переводится как "излучение".

С радиацией связаны понятия "доза облучения", "мощность дозы излучения" и "активность радионуклида".

Доза облучения - это количество энергии, которую организм или его орган получает за какой-то период. Различают внешнее облучение и внутреннее (поступление радионуклидов через дыхание, с водой и пищей). Дозу можно получить из природных источников (излучения из космоса и земной коры) и техногенных (медицина, атомная энергетика, испытания ядерного оружия, сжигание ископаемого топлива).

Естественная внутренняя доза обусловлена содержанием природных радионуклидов в продуктах питания. Некоторые из них, например, картофель, бобы, орехи и семечки имеют повышенное содержание радиоизотопов калия и радия.

Доза измеряется в зивертах (сокращенно Зв) или в привычных для многих рентгенах (Р). Соотношение между ними таково: 1 Зв = 100 Р. Поскольку эти единицы слишком велики для привычной жизни, используют их кратные эквиваленты: милли- (одна тысячная доля соответствующей единицы) и микро- (одна миллионная).

Естественная доза облучения человека в большинстве стран мира, включая Украину, составляет около 2 миллизивертов в год. Это значение нормативными документами не лимитируется. Ограничивается только суммарная доза дополнительного облучения, она в Украине составляет 1 мЗв в год для большинства населения и 20 мЗв в год для лиц, постоянно работающих с источниками ионизирующего облучения, к которым относятся и работники предприятий зоны отчуждения.

Мощность дозы - единица, характеризующая энергию за короткий период времени (секунду, час). Если дозу условно сравнить с расстоянием, то мощность дозы - это скорость, то есть отрезок пути за единицу времени.

В "старых" единицах мощность экспозиционной дозы измеряется в рентгенах в час, в системе СИ - в зивертах в час. Фоновые показатели, которые фиксируют приборы в течение длительного времени на большинстве территории Украины, составляют 10-40 микрорентген в час, или 0,1-0,4 микрозиверта в час (мкЗв/ч). Но это значение нельзя считать нормой или безопасным уровнем, поскольку на самом деле такого термина нет в отечественных документах. Условно можно принять за норму так называемый уровень действия 50 мкР/час для помещений, где бывают люди.

Современные приборы и автоматические системы контроля измеряют, как правило, мощность эквивалентной дозы (МЭД) и оперируют величинами системы СИ - микрозивертов в час.

Фоновые значения МЭД обычно относительно стабильны для каждой местности, хотя и колеблются вокруг среднего значения в течение суток в пределах 50%, а года - в несколько раз. Это происходит под влиянием погодных условий, влажности почвы, толщины снежного покрова и других факторов. Они также изменяются от высоты местности, поэтому при перелетах на море мы получаем добавку в 4-7 мкЗв/ч.

В зоне отчуждения значение МЭД меняются от 0,1 мкЗв/ч на периферии до десятков и сотен мкЗв/ч в Рыжем лесу и других местах со следами аварийных выпадений. Поэтому для безопасности посетителей туристические маршруты обследуются дозиметристами.

Активность - общий запас радионуклида, измеряемый в беккерелях (Бк). На практике для нас важнее удельная активность, то есть содержание, концентрация радиоактивного элемента в некотором объеме или массе вещества. Она выражается в беккерелях на килограмм (в продуктах и ​​других твердых телах) или на кубический метр (в воде, воздухе). Допустимые уровни для продуктов питания и питьевой воды выражаются именно через удельную активность.

Радиация и пожары

В результате горения травы, лесной подстилки или древесины в воздух поднимаются аэрозоли - частицы пепла разной величины. Вместе с ними выносятся минеральные вещества, в том числе радионуклиды. Активность, которая была сосредоточена в органическом веществе, распределяется в некотором пространстве. То есть плоскостной источник радиоактивности дополняется объемным, но общее количество радионуклидов в этом месте не меняется. Поэтому нельзя говорить о повышении МЭД даже непосредственно в месте пожара, не говоря уже о соседних районах и тем более о Киеве. Так что стоит однозначно доверять официальным сообщениям о неизменном радиационном фоне - они соответствуют действительности.

Однако при пожаре в загрязненных экосистемах увеличивается концентрация радиоактивных аэрозолей в воздухе. Стоит заметить, что воздух не стерилен в этом плане, и фоновые концентрации техногенных радионуклидов, того же цезия-137, над Украиной составляют несколько микробеккерелей на кубический метр. В результате пожара эта цифра растет возле пламени в десятки, сотни и тысячи раз. С увеличением расстояния от эпицентра пожара она понижается за счет разбавления чистыми объемами воздуха.

Насколько опасно такое повышение для населения? Допустимая концентрация цезия-137 составляет 800 000 микробеккерелей на куб.м, стронция-90 - 200 000. Реальные концентрации значительно ниже допустимых.

Какие выводы надо сделать

Во-первых, сотрудники заповедника советуют читать и анализировать информацию из достоверных источников.

Во-вторых, быть осторожными с огнем, не провоцировать пожара и ответственно относиться к природе.

В-третьих, не паниковать. Человек как биологический организм сформировался и существует в определенных геохимических условиях, к которым относится и радиационный фон. Кратное его превышение компенсируется запасом прочности организма, достаточным для продолжения здоровой жизни.

Ранее "Страна" разбиралась, почему в Чернобыле и вообще по всей Украине пылают пожары.

Мы также сообщали, что в пятницу уровень радиации в зоне лесных пожаров у Чернобыльской АЭС находится в норме.