В одной из больниц Уфы с предварительно установленным диагнозом Covid-19 находятся 170 медиков и пациентов. 6 апреля это медучереждение было закрыто на карантин.

Об этом в пятницу, 10 апреля, информирует "Российская Газета" со ссылкой на слова министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина.

Сообщается, что медицинские пробы были взяты у всех врачей и пациентов больницы РКБ имени Куватова и у большинства тест на коронавирус показал отрицательный результат. 170 человек пройдут повторную проверку для подтверждения или опровержения диагноза

В свою очередь Забелин отметил, что часть пациентов с подтвержденным коронавирусом будет перенаправлена в другие медучереждения для лечения. По словам главы регионального управления Минздрава, сегодня отпустят домой сотрудников отделения акушерства и гинекологии, а также выпишут не зараженных коронавирусом пациентов.

Напомним, что в России за минувшие сутки в 57 регионах зафиксировано 1 786 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стране по состоянию на 10 апреля зарегистрировали уже 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах.

Ранее мы писали, что поссийский президент Владимир Путин заявил, что РФ преодолеет "коронавирусную заразу", потому что уже проходила через серьезные испытания печенегами и половцами.