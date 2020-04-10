Президент Владимир Зеленский 10 апреля выступил с обращением к украинцам. "Страна" публикует полный перевод выступления главы государства.

Желаю здоровья, дорогие украинцы!

Вы часто пишете, что мы выглядим уставшими. Думаю, это потому, что мы действительно устали. Но - не сломлены. Поэтому наша борьба с коронавирусом продолжается.

В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыли четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и на выходных. Результатом недельной доставки будет: почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования. Кроме этого - 20 тысяч защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных. А также почти 10 миллионов масок, которые поступят на полки украинских аптек.

Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок ежедневно. А самолетом из Китая, среди прочего, была доставлена ​​промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине.

Также хочу отметить важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета. Фонд борьбы с коронавирусом составит 66 миллиардов гривен.

За эти средства предусмотрено существенно увеличить выплаты врачам, которые противодействуют коронавирусу. Также - покупка необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты. Выплаты гражданам Украины, которые из-за карантина, к сожалению, потеряли работу. А еще - предоставление денежной помощи семьям врачей, погибших от COVID-19. Мы хотим застраховать жизнь всех медицинских работников, задействованных в противодействии коронавирусу.

Отдельно от средств Фонда почти 30 миллиардов гривен направляются нашим пенсионерам. В частности, на индексацию пенсий и помощь в размере одной тысячи гривен. Ни одна гривна, заложенная на оборону Украине, не будет срезана. Все реформы Вооруженных сил, закупка современного вооружения, изготовление оборонной продукции - будут продолжены.

Приоритетом остается и проект "Большая стройка". Он будет стимулировать развитие экономики и создаст в Украине тысячи новых рабочих мест.

Удалось сохранить часть важных расходов на развитие регионов, поддержку аграриев, культурный фонд, производство украинских фильмов и издательство книг, поддержку спортсменов, подготовку образовательных кадров и реформу "Новой украинской школы". Никаких сокращений не претерпят зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность.

Подчеркну, что некоторые расходы, к сожалению, действительно сокращаются, но только временно, и будут обязательно возвращены после преодоления коронавируса.

Затянуть пояса должны все государственные служащие. Независимо от ранга и должности, уже с 1 апреля их зарплата не превышает 47 000 гривен.

Это касается судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое.

Все эти решения являются важными и действительно доказывают философию нового правительства: это правительство для людей. Верю, что это будет поддержано украинским парламентом, который в понедельник, 13 апреля, рассмотрит изменения в государственный бюджет. Уверен, что все народные избранники станут на сторону украинских врачей, пенсионеров, предпринимателей и всех украинцев, оказавшихся в трудной ситуации.

Уверен, что всем депутатам не безразлично.

И в этом контексте я хочу обратиться именно к тем гражданам, которым все равно. Речь о тех, кто в 21-м веке сжигает траву, чем вызывает страшные пожары.

Я расскажу, что такое ваше "безразлично", в цифрах. В этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилась на 30%. Ваше "безразлично" - это пожары на территории в 20 000 гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах. Из-за вашего "безразлично" круглосуточным тушением пожаров занимаются три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники ГСЧС. Результаты вашего "безразлично" были заметны даже со спутников НАСА.

Я приветствую решение об увеличении штрафов за сжигание сухостоя до шести тысяч гривен. В то же время я предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия.

Отдельно я хочу поддержать наших учителей из проекта "Всеукраинская школа онлайн". Вы - большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться не страшно. Страшно за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно - это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей.

Я говорю это каждому хейтеру, который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей. Каждый день учителя выдают почти 15 часов учебного познавательного контента для наших детей.

Их уроки имеют миллионы просмотров на телевидении и миллионы просмотров в интернете. Они - Люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтеры тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца - оскорбить, унизить, уничтожить.

Но они - меньшинство. И я очень счастлив, что в нашей стране большинству людей не безразлично.

Сегодня я еще раз хочу поблагодарить их всех. Это наши врачи и аптекари, наши военные и пограничники, полицейские и нацгвардейцы, пожарные и спасатели, экипажи самолетов и судов, водители, кассиры магазинов и почтальоны.

И, конечно, это все сознательные граждане, которые берегут себя и ближних и продолжают оставаться дома в самоизоляции.

Мы обязательно все преодолеем. И я с нетерпением жду того дня, когда мое обращение по борьбе с коронавирусом будет состоять только из одного предложения: в Украине заболевших и умерших нет.

Будьте здоровы, дорогие украинцы! Желаю вам 36,6! Берегите себя. Сохраним Украину!

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