Британский премьер-министр Борис Джонсон, который заразился коронавирусом и был госпитализирован, уже начал ходить по палате и общаться с врачами.

Об этом говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьера, передает РИА Новости.

"Премьер-министр может немного ходить в промежутках между периодами отдыха, в рамках лечения, способствующего его выздоровлению. Он говорит с врачами и благодарит всех медиков за невероятную заботу о нем. Его мысли со всеми, кого коснулась эта ужасная болезнь", - говорится в заявлении.

Напомним, Джонсон объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура.

В воскресенье поздно вечером канцелярия премьера объявила, что Джонсон доставлен в больницу для проведения необходимых анализов, однако подчеркнула, что речь не идет об экстренной госпитализации. В понедельник вечером офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию.

Во вторник стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. В четверг Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.