В сегодняшнем видеообращении, посвященном теме преодоления COVID-19 Владимир Зеленский сообщил о том, что на этой неделе в Украину прибыло 4 самолета с медицинским грузом, еще 4 должны прибыть на выходных.

Параллельно, отметил президент, страна наращивает и собственное производство средств защиты. Кроме того, глава государства отметил важные инициативы правительства по изменению государственного бюджета:

существенное увеличение выплат врачам, которые борются с коронавирусом;

осуществление выплат гражданам, потерявшим работу из-за карантина;

индексирование пенсий.

Отдельно Владимир Зеленский поддержал учителей, которые присоединились к проекту "Всеукраинская школа онлайн".

"Вам благодарны миллионы родителей и школьников. Ошибиться – не страшно. Страшно – это самоутверждаться за счет унижения других людей", – подчеркнул президент, комментируя ситуацию с хейтерами, которые начали писать оскорбления в адрес украинских учителей.

Напомним, ранее Зеленский обсудил с главой Южной Кореи предоставление медоборудования Украине и безвиз.

Также мы писали, что Зеленский поручил обучить украинских медиков пользоваться аппаратами ИВЛ с помощью онлайн-уроков.